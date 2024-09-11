تشغيل ميكنة وحدات الرعاية الأساسية بالمرحلة الأولي بمراكز قنا

ناقش الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا سُبُل تشغيل ميكنة وحدات الرعاية الأساسية بمراكز المرحلة الأولي بأبوتشت، دشنا وقوص.

وخلال لقائه الذي ضم الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية ومديري الإدارات الصحية المذكورة والأستاذ مينا سمير مدير مركز المعلومات بالمديرية، أوضح الدكتور محمد أن تشغيل الميكنة بوحدات الرعاية الأولية يهدف إلي تذليل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين علي تلك الوحدات.

كافة الخدمات الوقائية

وتيسر حصولهم علي الخدمات العلاجية اللازمة لهم وفق نظام محدد ومُيسر يُسهل علي المواطنين الكشف والتحاليل وحصولهم علي العلاج اللازم وكافة الخدمات الوقائية بسهولة ويسر

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة تأمين شبكة الإنترنت داخل الوحدات بصورة جيدة.

مؤكدًا علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة ربط الخدمات الصحية داخل الوحدات الصحية بالوزارة من خلال شبكة قوية ومؤمنة، وضرورة الحفاظ علي الأجهزة الطبية والتجهيزات غير الطبية داخل الوحدات لتقدم تلك الأجهزة خدماتها بصورة جيدة لأطول فترة ممكنة.