الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

السكة الحديد تدفع بعدد من القطارات الإضافية على خط الصعيد

قطار
قطار

قررت  هيئة السكة الحديد تعليمات الدفع بعدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجه القبلي اعتبارا من غدا 12 سبتمبر 2024.

 

وجاءت بيانات القطارات كما يلى 

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و11 عربة روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يتحرك من القاهرة الساعة 9.45 يصل أسوان الساعة 22.25 ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر 2024 كالجداول المرفقه.

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 2 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و11 عربة روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يقوم من القاهرة الساعة 10.10 صباحا يصل أسوان الساعة 23.45

ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر 2024 كالجداول المرفقة.

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 3 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و9 عربات روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يقوم من القاهرة الساعة 11.40 يصل أسوان الساعة 1.20 ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر كالجداول المرفقة.

- يتم تشغيل مخصوص مكيف رقم 4 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و9 عربات روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يقوم من القاهرة الساعة 13.00 يصل أسوان الساعة 2.40 ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر 2024 كالجداول المرفقة.

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