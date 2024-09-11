أوباما يكشف كواليس زيارته لنادي الزمالك بعد انتقاله لـ بيراميدز: لا توجد أزمة بيني وبين إدارة القلعة البيضاء.. وهذه رسالتي للجماهير

كشف يوسف أوباما صانع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، عن سبب زيارته لمقر القلعة البيضاء بالأمس رغم انتقاله لنادي بيراميدز.

سبب الزيارة

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ فيتو: "حضرت إلى نادي الزمالك من أجل إنهاء ملف مستحقاتي المتأخرة لدى القلعة البيضاء وكنت حريصا أن يتم إنهاء هذا الملف سريعًا وبهدوء دون الدخول في أزمات لأن نادي الزمالك بيتي".

أوباما مع محرر فيتو

وأضاف: “تنازلت عن جزء من مستحقاتي لدى نادي الزمالك، وتم تسوية باقي المبلغ مع إدارة الزمالك وتم إنهاء الأمر بشكل سريع لأن الزمالك بيتي”.

مجلس إدارة الزمالك

ووجه أوباما الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب علي إنهاء ملف مستحقاته المتأخرة مع النادي سريعا دون الدخول في أزمات.

وشدد اللاعب على أن الملف الخاص بمستحقاته تم انهائه سريعا مع إدارة الزمالك وبالتالي أغلق.

وداع اللاعبين

وقال اللاعب إنه توجه بعد جلسته مع إدارة الزمالك الي غرفة خلع الملابس للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل توديع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء رحلته مع نادي بيراميدز.

كلمته للجماهير

ووجه اللاعب الشكر لجماهير نادي الزمالك على مساندته الفترة الماضية والوقوف بجواره قائلا: “نادي الزمالك بيتي وسأتواجد باستمرار في النادي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.