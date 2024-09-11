الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، أشرف داري يصل القاهرة ويخضع لفحص طبي

أشرف داري، فيتو
أشرف داري، فيتو

يصل أشرف داري لاعب النادي الاهلي، للقاهرة اليوم الأربعاء، استعدادا للانتظام مع المارد الأحمر الذي يستعد لمواجهة نظيره جورماهيا في دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي اليوم لحسم موقفه من السفر مع الفريق في رحلته إلى كينيا.

وتعرض أشرف داري للإصابة خلال عمليات إحماء المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


وأشارت التقارير إلى أن أشرف داري يحتاج إلى الراحة لمدة ٤ أيام للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد تعرضه لالتواء بسيط في الكاحل والإصابة ليست مقلقة.

فيما أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يسبق سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني بعثة الأهلي إلي هناك للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الأهلي أشرف داري المنتخب المغرب النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا تصفيات كأس الأمم الأفريقية دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر

مواد متعلقة

صدمة في الأهلي بسبب إصابة محمد الشناوي وربيعة مع المنتخب

تنزانيا تهزم غينيا بهدفين بتصفيات أمم أفريقيا

القصة الكاملة لإزالة يافطة 72 شهيد من بوابة النادي الأهلي (صور)

بعد إصابته مع المنتخب، مرموش يشارك في التدريبات الفردية لفرانكفورت

اتجاه داخل الأهلي لاستبعاد أشرف داري من رحلة كينيا

وسام أبو علي يسجل أول أهدافه مع منتخب فلسطين في مرمى الأردن (فيديو)

نكشف موقف يوسف أيمن من مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال

إيطاليا تفوز بهدفين أمام الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

حبس وغرامة، عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر وفقا للقانون

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

وصل لسعر الكندوز، ننشر أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية