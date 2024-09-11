اليوم، أشرف داري يصل القاهرة ويخضع لفحص طبي

يصل أشرف داري لاعب النادي الاهلي، للقاهرة اليوم الأربعاء، استعدادا للانتظام مع المارد الأحمر الذي يستعد لمواجهة نظيره جورماهيا في دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي اليوم لحسم موقفه من السفر مع الفريق في رحلته إلى كينيا.

وتعرض أشرف داري للإصابة خلال عمليات إحماء المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وأشارت التقارير إلى أن أشرف داري يحتاج إلى الراحة لمدة ٤ أيام للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد تعرضه لالتواء بسيط في الكاحل والإصابة ليست مقلقة.

فيما أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يسبق سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني بعثة الأهلي إلي هناك للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.