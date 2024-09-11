تعرف على شخصية محمد رجب في مسلسل الحلنجي برمضان 2025

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل الحلنجي خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المفترض أن يتم التصوير داخل الأساسي للعمل.

ويجسد محمد رجب خلال أحداث العمل شخصية نصاب يقوم بعدد من عمليات النصب على رجال الأعمال إلى أن يقع في ورطة كبرى.

وأطلق على العمل اسم "الحلنجي" مبدئيا، ومن الممكن أن يتم تغييره في الفترة المقبلة، وتم ترشيح الفنانة منة فضالي لتشارك في بطولة العمل أمام محمد رجب.

وظهر محمد رجب في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل "الحشاشين"، من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.