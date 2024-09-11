ترامب: هاريس تشكل تهديدا للديمقراطية وانتخابها نهاية للولايات المتحدة

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: أسعار الطاقة والمحروقات شهدت ارتفاعًا منقطع النظير في عهد بايدن.

وأوضح أنه ليس نادمًا على خطابه أثناء أحداث الكابيتول في 6 يناير، مشيرًا إلى أن هاريس تشكل تهديدًا للديمقراطية.

وتابع: الديمقراطيون سمحوا للمجرمين بالدخول إلى بلادنا وانتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة.

وأضاف: الديمقراطيون دمروا الاقتصاد الأمريكي.