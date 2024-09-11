ترامب: هاريس تشكل تهديدا للديمقراطية وانتخابها نهاية للولايات المتحدة
قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: أسعار الطاقة والمحروقات شهدت ارتفاعًا منقطع النظير في عهد بايدن.
وأوضح أنه ليس نادمًا على خطابه أثناء أحداث الكابيتول في 6 يناير، مشيرًا إلى أن هاريس تشكل تهديدًا للديمقراطية.
وتابع: الديمقراطيون سمحوا للمجرمين بالدخول إلى بلادنا وانتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة.
وأضاف: الديمقراطيون دمروا الاقتصاد الأمريكي.
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