عامل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

تلقى مستشفى سوهاج الجامعي الجديده شخص مصابًا "حالة تسمم" ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث يفيد تلقيه من رئيس مباحث أخميم بورود إخطار من المستشفى الجامعى بوصول “فرج ف ج ع”، 45 عام - عامل مصابا بحالة تسمم توفي أثناء تلقي الإسعافات.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفادت زوجته “فايزة ا م ا”، 37 عامًا - ربة منزل، مقيمة بذات الناحية أثناء تواجد زوجها المذكور بالمنزل تناول "قرص لحفظ الغلال" مما أدي لإصابته التي أودت بحياته لسوء حالته النفسية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

وقد تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.