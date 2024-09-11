بالأسماء، وصول 121 بطاقة تموينية جديدة لأهالي الوادي الجديد

أعلن المهندس أيمن شريعي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وصول بطاقات تموينية جديدة بدل تالف وبدل فاقد وفصل اجتماعي، وذلك في إطار سعي التموين لتخفيف العبء عن المواطنين والمساعدة في وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بشأن تقديم المزيد من الخدمات لتخفيف العبء عن المواطنين ولتلبية احتياجاتهم.

وأوضح مدير تموين الوادي الجديد، لـ«ڤيتو»، عن وصول 121 بطاقات تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد- بدل تالف- فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأفاد المهندس صلاح حلمى مدير مركز خدمة المواطنين الرئيسي بالخارجة انه سوف يتم تسليم البطاقات التموينية لصاحبها شخصيا ببطاقة الرقم القومي.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك في إطار سعي مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، لتخفيف العبء عن المواطنين والمساعدة فى وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بشأن تقديم المزيد من الخدمات لتخفيف العبء عن المواطنين ولتلبية احتياجاتهم.