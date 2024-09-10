4 مفاجآت بشأن سيارات المعاقين يفجرها رئيس رابطة التجار

سيارات المعاقين، قال المستشار أسامة أبو المجد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات:"سيارات ذوي الهمم مشكلة من نوع خاص ونتعامل مع الملف بشكل حساس جدًّا".

عدد سيارات المعاقين بالمواني

وأكد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": من 13 الى 16 ألف سيارة لذوي الهمم موجودة في الموانئ تنتظر الإفراج عنها.

وتابع: "ما ينفعش حد يروح يشتري جواب سيارات معاقين بـ20 ألف جنيه ويهدر على الدولة 2 أو 3 ملايين جنيه".

نسبة المستفيدين من المعاقين بالسيارات المدعمة

ولفت إلى أن رئاسة الوزراء أجرت عينة عشوائية وأثبتت أن من 60 إلى 70% من جوابات سيارات المعاقين ذهبت لغير مستحقيها، موضحا: كل من حصل على سيارات ذوي الهمم بغير وجه حق ستتم مصادرتها فورا والغرامة تعادل مثلي القيمة.

غرامة حجز السيارة بالمواني وحلول لأزمة سيارات المعاقين

وأشار: إلى أنه يتم احتساب غرامة 140 دولارًا يوميًّا عن السيارة الواحدة الموجودة بالميناء بعد اليوم الـ 15 لصالح الوكيل الملاحي الأجنبي.

وأشار إلى أن أحد الحلول الفورية لحل أزمة سيارات ذوي الهمم الإفراج عن كل السيارات من المواني مع الاحتفاظ بجوابات الترخيص أو عمل لوحات معدنية مميزة للمعاقين يمكن للمرور التعرف عليها ويسهل متابعتها.