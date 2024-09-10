ننشر أسماء 18 مصابا في حادث ملوي بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين.

وضمت قائمة المصابين: محمود سالم عبد العظيم عيد، 32 عامًا، أحمد مصطفى محمد عثمان، 26 عامًا، محمود محمد عبد النعيم، 24 عامًا، عيسى عاطف عبد الحميد 25 عامًا، مهنى عبد الحميد مهنى عبد العال 64 عامًا، محمد يحيى عبد الوارث 26 عامًا، كريم بدير عبد العزيز 23 عامًا.

كما أصيب كل من: محمد أحمد محمود عسقلاني 33 عامًا، محمد بكر عبد العظيم 26 عامًا، توماس برزاي صدیق 15 عامًا، كامل محمد عبد الحليم 85 عامًا، ماهر محفوظ مصطفی 65 عامًا، مصطفى محمد أحمد عبد القادر 35 عامًا، محمد جابر عسقلاني 23 عامًا، محمود طلعت فوزي 38 عامًا، محمد خلف رشدي 35 عامًا، محمد عبد التواب إبراهيم 55 عامًا، عيد عيسى عيد 40 عامًا، فضلًا عن وفاة شخص مجهول.

مصرع وإصابة 19 شخصًا في انقلاب نصف نقل في ملوي

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا على كوبري البرشا بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 18 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

ويقوم الفريق الطبي في مستشفى ملوي التخصصي بتقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة للمصابين في الوقت الحالي.