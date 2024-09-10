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حوادث

بعد ضبط سعد الصغير بـ"الماريجوانا"، ما هي جداول المخدرات الخمسة المحظورة قانونيا؟

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

بعد إلقاء الأجهزة الأمنية، صباح يوم الثلاثاء، القبض على المطرب سعد الصغير وبحوزته مخدر الماريجوانا الذي يندرج ضمن المواد المخدرة المدرجة في جداول المخدرات، مما أثار التساؤلات حول جداول المخدرات الخمسة، والتي يصنفها القانون رقم 182 لسنة 1960 لمكافحة المخدرات المواد المخدرة في عدة جداول، تعتمد على خطورة المادة وإمكانية إساءة استخدامها والتي تتمثل في الآتي.

 

الجدول الأول:

تعتبر المواد الأكثر خطورة لأنها ليس لها أي استخدام طبي مشروع.

مثل: الهيروين، الكوكايين، الميثامفيتامين، الحشيش.

الجدول الثاني:

يندرج في هذا الجدول مواد يتم استخدامها لأغراض طبية تحت إشراف طبي صارم.

مثل: المورفين، الكودايين (بتركيزات عالية)، الأوكسيكودون.

الجدول الثالث:

يحتوي هذا الجدول على مواد تستخدم في بعض الأدوية وتكون ذات خطورة قليلة.

مثل: الكودايين (بتركيزات منخفضة)، الديازيبام (فاليوم)، الزولبيديم.

وتكون عقوبتها أقل حدة مقارنة بالجدول السابقة لكن التعامل مع هذه المواد يخضع للعقوبات.

الجدول الرابع:

يدرج في هذا الجدول مواد مستخدمة في الأدوية بشكل مشروع وتحت رقابة طبية.
مثل: بعض الأدوية المضادة للقلق الزاناكس، والأدوية المضادة للتشنجات.

الجدول الخامس:

تعتبر المواد المدرجة في هذا الجدول أقل خطورة وتستخدم فى الأدوية الشائعة.

مثل: مستحضرات تحتوي على جرعات منخفضة من الكودايين أو الديفينوكسيلت.

تختلف جميع المواد المذكورة في الجداول ويتم تحديثها بشكل دورى لتتناسب مع الأوضاع الصحية والأمنية في البلاد.

 

ترحيل الفنان سعد الصغير 

ورحلت قوات الترحيلات الخاصة بمحكمة مصر الجديدة المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي لقسم شرطة النزهة وإيداعه حجز القسم.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء أمس الإثنين، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيبات داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادمًا من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

 

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المطرب سعد الصغير جداول المخدرات الخمسة ترحيل الفنان سعد الصغير

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