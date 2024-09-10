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مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوي المنيا

انقلاب سيارة نصف
انقلاب سيارة نصف نقل، فيتو

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 18 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية الأولية وتحرير محضر بالواقعة فيما تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع وإصابة 19 شخصا في إنقلاب نصف نقل في ملوي 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا علي كوبري البرشا بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في ملوي 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 18 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي 

ويقوم الفريق الطبي في مستشفى ملوي التخصصي بتقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة للمصابين في الوقت الحالي.

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