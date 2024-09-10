بموجب صفقة مع أمريكا، نيكاراجوا تطلق سراح سجناء سياسيين بعد تجريدهم من جنسيتهم ومصادرة أملاكهم

كشفت السلطات في نيكاراجوا، اليوم، عن تجريد سجناء سياسيين من الجنسية ومصادرة أملاكهم، بعد أن أطلقت سراحهم ونفتهم إلى جواتيمالا الأسبوع الماضي بموجب اتفاق مع أمريكا.

نيكاراجوا تطلق سراح 135 سجينا سياسيا

وأصدرت المحكمة العليا للعدل في نيكاراجوا، بيانا قالت فيه: إن "السجناء السياسيين المفرج عنهم والبالغ عددهم 135 سجينا أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية تتعارض مع سيادة البلاد واستقلالها وتقرير مصيرها"، بالإضافة إلى الترويج للعنف والكراهية والإرهاب وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الحكومة في نيكاراجوا أيضا أنها ستصادر جميع أصولهم.

وتم إطلاق سراح السجناء السياسيين وطردهم من البلاد بموجب اتفاق مع أمريكا وجواتيمالا، وبحسب ما ورد سيبقون مؤقتا في جواتيمالا قبل الانتقال إلى واشنطن.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، زعمت السلطات الأمريكية أنه لم يتم تقديم أي تنازلات لتأمين إطلاق سراح السجناء.

تعليق أمريكا حول إفراج نيكاراجوا عن السجناء السياسيين

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عقب الإفراج عن السجناء: "يجب ألا يتم سجن أي شخص بسبب ممارسته الحقوق الأساسية بسلمية، أو حرية التعبير والتجمع، وشعائر دينه".

وأضاف أن الـ 135 مواطنا الذين يحملون جنسية نيكاراجوا سيتم نقلهم إلى جواتيمالا وبمجرد وصولهم إلى هناك سيحظون بطرق قانونية لإعادة بناء حياتهم في أمريكا أو دول أخرى.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "تدعو الولايات المتحدة حكومة نيكاراجوا مجددا إلى التوقف على الفور عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمواطنيها على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية".

ويأتي إطلاق سراح السجناء مؤخرا في أعقاب مبادرة مماثلة في العام الماضي عندما أطلقت نيكاراجوا سراح 222 من الزعماء السياسيين والكهنة والطلاب والناشطين وغيرهم، الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة، وقد جردوا فيما بعد من جنسيتهم.