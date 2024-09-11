انضمام 650 سيارة كهربائية للشوارع المصرية خلال أغسطس 2024

السيارات الكهربائي، استعرضت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إجمالي السيارات المرخصة والتي بلغت نحو 450.652 ألف سيارة جديدة ومستعملة، وبلغ إجمالي المركبات الكهربائية المرخصة 650 مركبة تعمل بالكهرباء، 318393 مركبة تعمل بالبنزين، 107049 مركبة تعمل بالسولار، 11251 مركبة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.



88 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي



ترخيص السيارات الكهربائية الجديدة بمصر



ونرصد في التقرير التالي وفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، مبيعات المركبات الكهربائية في أغسطس الماضي بواقع 650 مركبة تتضمن 611 سيارة ملاكي كهربائية.

فولكس فاجن تتخلى عن صدارة السيارات الكهربائية بمصر



ووفق التقرير يستمر انخفاض مبيعات فولكس فاجن من السيارات الكهربائية في مصر بعد سيطرتها عليها لفترة طويلة واحتلال المركز الأول كثيرًا فيما وصلت مرسيدس للصدارة وظهرت السيارات الصينية بقوة.

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الملاكي الكهربائية في مصر وفق التالي خلال أغسطس:

1- مرسيدس 200 سيارة تتضمن طرازات EQE 260 بعدد 77 سيارة.

2- BYD بعدد 96 سيارة تتضمن سونج بلس بواقع 25 سيارة.

3- BMW بعدد 90 سيارة تتضمن طرازات IX3 بمبيعات 50 سيارة.

4- فولكس فاجن حققت 84 سيارة من بينها ID4 بمبيعات 25 سيارة.

5- تسلا 21 سيارة.

6- MG 11 سيارة لطرازات MG4.

7- نيسان 3 سيارات تشمل 2 قشقاي وسيارة اكس تريل.

8- هامر سيارة واحدة.

9- فورد موستانج ماك اي سيارة واحدة.

10- نيسان قشقاي سيارتين.

11- نيسان اكس تريل سيارة.



