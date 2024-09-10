محافظ البحيرة تتفقد أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بالمكتبة العامة بدمنهور

تفقدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة ضمن الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح الدين محمد أمام والدكتور أحمد محمد الشريف - ممثلي وزارة التخطيط، وعلي دومة - مقرر اللجنة التنفيذية ومدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، والمهندسة ذكية رشاد - مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وممثلي وزارة التعليم العالي ومديري الأجهزة والمديريات المعنية بتقييم المشروعات.

وبدأت أعمال التقييم يوم السبت الماضي وتستمر حتى الخميس ١٢ سبتمبر الجاري، ويتم فحص وتقييم ٧٧ مشروعًا بهدف تصعيد ١٨ مشروعًا إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية المبادرة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى دعم الدولة للمشروعات التي تساهم في تحسين البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما أشادت بأداء لجنة التقييم، مؤكدة أهمية تقييم المشروعات المقدمة بدقة لضمان اختيار الأفكار الأكثر إبتكارًا وقابلية للتطبيق، ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وفي إطار متصل، وقعت محافظ البحيرة والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية صباح اليوم، اتفاقية تعاون بين محافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي؛ مساعد المحافظ لشئون الصحة والمبادرات ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات بمكتبة الإسكندرية.

توجيه رئاسي لتوحيد الجهود من أجل التنمية البشرية

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن بداية فكرة التعاون بين المحافظة والمكتبة كان توجيهًا رئاسيًا لتوحيد الجهود من أجل التنمية البشرية التي تعتبر بداية الثقافة وهي القوة الناعمة التي تشكل أي إنسان ليكون سفيرًا لبلده.

التعاون سيكون بداية لعدد من الأنشطة الناجحة

وأضافت أن مكتبة الإسكندرية تعد رمزا ومنارة للثقافة والوعي والمعرفة، لذلك تم اختيار المكتبة لتوقيع هذا البروتوكول مشيرة أن هذا التعاون سيكون بداية لعدد من الأنشطة الناجحة والقوية على المستوى الثقافي، وأن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كل الدعم من أجل تحقيق هدف ومنتج مختلف لدفع عجلة التقدم للأمام.

تبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة ببناء قدرات الشباب من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وتنمية مهاراتهم، وكذلك التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.