أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد الملتحقين بكلية التجارة - جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ انتظام - انتساب ).

طباعة استمارة البيانات الأساسية وملء البيانات بمعرفة الطالب (مرفق).

طباعة الإقرار وملء بياناته والتوقيع عليه.

طباعة النموذج الخاص بالكشف الطبى مع ملء خانة الاسم ورقم الموبايل والرقم القومى والعنوان فقط.

أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 نسخ منها.

أصل شهادة الميلاد ( الكمبيوتر) بالإضافة إلى عدد 3 نسخ منها.

عدد 6 صور شخصية حديثة (٦٤)، مدون عليها اسم الطالب.

بطاقة الترشيح الصادرة للطالب بالقبول فى كلية التجارة جامعة عين شمس بالإضافة إلى عدد 4 نسخ منها.

نموذجي (2 جند، 6 جند) للطلاب الذكور فقط.

عدد 3 نسخ لبطاقة الرقم القومي للطالب.

عدد 3 نسخ لبطاقة القومى لولي أمر الطالب.