اعتماد 19 مؤسسة تعليمية بدمياط من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 19 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط، وذلك تتويجًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وحرصا على الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، ونتيجة للدعم المتواصل من محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.

وجاءت تلك المؤسسات كالتالي:

مدرسة الشهيد السيد مرعي الابتدائية

روضة مدرسة الروضة الرسمية للغات

مدرسة جمال نصير الابتدائية

روضة مدرسة الدكتور محمد حسن الزيات

روضة مدرسة حي العروبة الابتدائية

روضة مدرسة الشهيد محمد رضا شبانة للتعليم الأساسي

مدرسة المنار مودرن سكول الخاصة

مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم عيسى الإبتدائية

روضة مدرسة عزبة 3 للتعليم الأساسي

مدرسة عزبة اللحم الابتدائية المشتركة 1

مدرسة دقهلة الابتدائية المشتركة

روضة مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي

روضة مدرسة عبد الحميد أبو صالحة

مدرسة كفر سعد البلد الابتدائية الجديدة

مدرسة فارسكور الرسمية للغات

مدرسة بنات عزبة البرج الإبتدائية

روضة مدرسة محمد حسن الشويحي الابتدائية المشتركة

مدرسة الشهيد محمد صابر فاروق السبع الابتدائية

مدرسة الشهيدين عبد الرؤوف أشرف فايد وأحمد فرج البسنديلي للتعليم الأساسي

وتقدم "وكيل الوزارة" بالتهنئة والشكر والتقدير لفريق قياس الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري العموم ووكلاء الإدارات ومديرى أقسام الجودة ومديرى المدارس ومنسقى الجودة وفريق العمل بالمدارس على اعتماد الدفعة الجديدة.

وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة قياس بالمديرية وأقسام قياس الجودة بالإدارات والمدارس، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.