وزير الشباب والرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال بعثة البارالمبية

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاستقبال بعثة مصر البارالمبية العائدة من باريس بعد انتهاء مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي أقيمت في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، واستطاعت حصد 7 ميداليات بالبطولة.

حرص العشرات من الأهالي على استقبال البعثة المصرية، في مطار القاهرة الدولي بعد ختام مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بالمزمار والطبل البلدي وأعلام مصر.

بارالمبياد باريس، ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، البعثة المصرية، بعد ختام مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري.

حصاد البعثة المصرية في بارالمبياد باريس

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الميداليات الذهبية:

- محمد المنياوي وزن 59 كجم – رفع أثقال

- رحاب رضوان وزن 55 كجم – رفع أثقال

الميداليات الفضية:

- فاطمة محروس وزن 67 كجم – رفع أثقال

- محمد صبحي وزن 88 كجم – رفع أثقال

الميداليات البرونزية:

- منتخب الكرة الطائرة جلوس

- صفاء حسن وزن 79 كجم – رفع أثقال

- نادية علي وزن +86 كجم – رفع أثقال