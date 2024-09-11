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اقتصاد

84 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 84%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.8 %  والعرب على 5.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 101 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 44.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9 % وسجل العرب 6.7 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.776,4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.895,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام التعامل بجلسة الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة.

 

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