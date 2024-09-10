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رياضة

أحمد مصطفى يكشف كواليس انضمامه لمودرن سبورت

احمد مصطفى، فيتو
احمد مصطفى، فيتو

أبدى لاعب الوسط أحمد مصطفى، لاعب فريق سموحة السابق، سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال أحمد مصطفى في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "سعيد جدًا بهذه الخطوة وأتمنى التوفيق بها ومساعدة نفسي ومساعدة النادي للوصول لأبعد هدف".

وأضاف: "رأيت هنا في مودرن سبورت إمكانيات جبارة وطموح كبير ودعم كبير من قبل مجلس الإدارة برئاسة وليد دعبس والمدير التنفيذي هيثم عرابي وطلعت يوسف، الجميع هنا يعمل بمنتهى الإحترافية، كما يوجد مقر خاص باللاعبين على أعلى مستوى، هذا المناخ وكل هذه التفاصيل سوف تساعدنا أن ننافس بقوة الموسم المقبل".

وأتم كلماته: "علينا العمل الجاد الموسم المقبل وأثق في زملائي وهدفنا هو الظهور القوي والمنافسة بكل البطولات".

 

ولعب صاحب الـ ٢٧ عاما لأندية الداخلية وبتروجت وجنت البلچيكي وأبها السعودي والعدالة السعودي والإسماعيلي والأخدود السعودي وسموحة.

 

لاعب الإسماعيلي ينضم الي مودرن سبورت 

وعبر اللاعب محمد دسوقي لاعب فريق الإسماعيلي السابق عن سعادته عقب إنضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال دسوقي في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "شرف لأي لاعب التواجد ضمن صفوف فريق مودرن سبورت، نادي من أندية القمة بالدوري المصري وأتمنى أن أكون إضافة للفريق بجانب زملائي".

وأتم محمد دسوقي كلماته متمنيًا الظهور القوي الموسم المقبل والمنافسة على كل البطولات".

ويعد محمد دسوقي صاحب ال٢٧ عاما أحد أبرز المدافعين بالدوري المصري خلال المواسم الأخيرة حيث يجيد اللعب بمركزي الظهير الأيسر والمساك، وسبق له اللعب لأندية المقاصة والإسماعيلي.

مودرن سبورت يضم 15 لاعبا

 وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع ١٥ لاعبا، ضمن خطة النادي للموسم الجديد مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق.

وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

هجوم: ماكينة الأهداف الزامبي اينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.

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