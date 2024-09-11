169.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 169.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.053 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33,7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.205 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 2.28 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 97.72 % خلال الجلسة.

تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام التعامل بجلسة الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة.