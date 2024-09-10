الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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حوادث

انقضاء الدعوى بترك الخصومة في عدم دستورية الفقرة "د" من المادة السابعة بقانون البنك المركزي

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، انقضاء الدعوى بترك الخصومة في  دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته.

تضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

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