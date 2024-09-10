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رياضة

الكونفدرالية، المصري يبدأ الاستعداد لرحلة ليبيا لخوض مواجهة الهلال

المصري، فيتو
المصري، فيتو

وصل إلى مدينة بنغازي الليبية، محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي  مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة المصري والهلال الليبي

وجاء ذلك لإتمام كافة ترتيبات استقبال بعثة فريق المصري والتي ستغادر القاهرة في التاسعة صباح بعد غدِ الخميس وذلك استعدادًا لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.
 

وقد قامت لجنة الاستقبال بنادي الهلال الليبي ممثلة في خالد بدر باستقبال محمود جابر الذي قام بجولة في عدد من الفنادق لاختيار أحدها كمقر إقامة الفريق ليستقر في النهاية على فندق برينتشي 2، كما قام كذلك باختيار أحد ملاعب النجيل الصناعي لاستضافة تدريب الفريق يوم الخميس

وسيؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب شهداء بنينا الذي سيستضيف المباراة.

 

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