محافظ الغربية يعتمد قرار التعاقد مع 1753 معلما مساعدا

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قرار التعاقد مع ١٧٥٣ معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولى، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

واكد محافظ الغربية أن الاعتماد جاء بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم (١٥٨ ) بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ للتعاقد مع وظيفة معلم مساعد وكان نصيب محافظة الغربية ( ١٧٤٤ ) معلم مساعد بمختلف التخصصات، وكذلك صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم (١٥٩ ) بتاريخ ٨ /٩ / ٢٠٢٤ للتعاقد مع معلم مساعد من ذوي الهمم ( نسبة ٥٪؜) وكان نصيب محافظة الغربية (٩ ) معلم مساعد من مختلف التخصصات ليصبح إجمالي المعلمين المساعدين المتعاقدين بالقرارين بمحافظة الغربية ١٧٥٣ متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وقال محافظ الغربية إن الجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطة لتطوير شامل لمنظومة التعليم، لافتا إلى أن قرار إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، جاء لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم في صالح العملية التعليمية وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه جاري إجراءات تسليم المعلمين العمل بعد استيفائهم مصوغات التعيين واستلام العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 وتدريبهم اعتبارا من يوم الاثنين القادم،مشيرا الى أن المعلمين الجدد يحملون أسمى رسالة إنسانية، وشرف لا يضاهيه شرف تربية النشء وتعليمهم، لإخراج جيلا واعيًا محبًا لوطنه غيورًا عليه، موصيا إياهم بحسن رعاية هؤلاء الأطفال؛ كونهم أول من يتعاملون معه في أول التحاق لهم بالمدارس.