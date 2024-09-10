بعد الهجوم على رمضان عبد الرازق، سعاد صالح: يجوز خلع الحجاب يوم الزفاف بشرط (فيديو)
علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، على الهجوم الذي تعرض له الشيخ رمضان عبد الرازق بسبب فرح ابنته وخلعها للحجاب.
ميزة الشريعة الإسلامية في موقف ابنه رمضان عبد الرازق
وقالت سعاد صالح خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "من ميزة الشريعة عدم تحمل الإنسان فوق طاقته"، مصداقا لقوله تعالى: "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا".
هل ابنة رمضان عبد الرازق آثمة؟
وأوضحت: "إذا كانت العروس تجاوزت بعض الشيء في إظهار جزء من شعرها فهذا من باب الفرحة وليس من باب القصد إلى بيان العورة أو شعر الرأس، فهي ليست آثمة.
وتابعت: "إحنا مش عايزين نفضل متربصين بالناس لغاية لما نطفشهم من الدين، هو كل حاجة حرام يا جماعة".
هل يجوز شرعا خلع العروسة الحجاب في حفل زفافها؟
وأكدت سعاد صالح: يجوز شرعا إظهار العروس جزءًا من شعر الرأس أو الشعر كله في ليلة فرحها بشرط أن يكون ذلك عن دون قصد.
وشددت على أنه لا يجوز شرعا خلع الحجاب بعد ارتدائه لعدة سنوات، ومن الواجب على البنت التي وصلت سن البلوغ ارتداء خمار الرأس.
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