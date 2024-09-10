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خارج الحدود

انقطاع البث عن قنوات الإخوان في تركيا، ومراقبون يربطون القرار بقمة السيسي وأردوغان

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

تعرضت بعض قنوات الإخوان الإرهابية التي تبث من تركيا للتوقف، وفوجئ المشاهدون بتوقف البث المباشر لفضائيتي "الشرق" و"مكملين" وسط تكتم على الأمر وعدم توضيح الأسباب الحقيقة.

قطع البث عن قنوات الشرق ومكملين في تركيا

من جانبها، قالت قناة "الشرق" التي يملكها الهارب أيمن نور في بيان: “نعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم ثبات إشارة قناة الشرق على القمر الصناعي بسبب مشكلة فنية جار علاجها”.

بيان قناة الشرق، فيتو

الجدير بالذكر، أن قنوات الإخوان تبث على قمر صناعي واحد وتعرضت لعطل توقف معه البث بشكل مفاجئ.

توقف قنوات الإخوان في تركيا عقب زيارة السيسي

وربط البعض بين الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، واحتمالية تحرك السلطات هناك لوقف بث قنوات الإخوان بهدف الحفاظ على ما تحقق من اتفاقات بين السيسي وأردوغان، لطي صفحة أعوام من الخلافات على خلفية دعم الأخير لجماعة الإخوان.

وكانت السلطات في تركيا قد طلبت تجميد الأنشطة الإعلامية لجماعة الإخوان على أراضيها، خلال الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا التي مهدت لعودة تطبيع العلاقات بين البلدين، وأسفرت عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مصر مطلع العام الجاري، وزيارة مماثلة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى أنقرة.

وكان الهارب معتز مطر، قد أعلن حينها وقف أنشطته الإعلامية على منصات التواصل، وكذلك على قناته على يوتيوب بطلب رسمي من السلطات التركية، كما أعلن آخرون مثل: محمد ناصر، وحمزة زوبع، وهشام عبد الله، وقف برامجهم أيضا بطلب من الجانب التركي.

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