وكيل صحة قنا يناقش خطة المديرية في متابعة المنظومة الصحية بالمرحلة المقبلة

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا عدة اجتماعات متتابعة لمديري الإدارات الفنية والفرق الإشرافية ولجان المتابعة بالمديرية لمناقشة خطة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.

حيث ناقش خطة المديرية في متابعة المنظومة الصحية من خلال فرق المرور والمتابعة بهدف الوقوف الصحيح علي معوقات التشغيل بالإدارات والمستشفيات وسُبل دعم الفئات الطبية المختلفة ودعم تطوير المنظومة الصحية في كافة منافذها.

موجهًا بعرض تقارير المرور الدورية والإيجابيات والسلبيات والإجراءات المتخذة حِيال ذلك ومناقشة كافة تقارير المرور فور الإنتهاء من المرور لوضع الخطط العاجلة للتحسين والتصحيح.

توحيد الجهود للفرق الإشرافية

وأكد ضرورة توحيد الجهود للفرق الإشرافية والمراجعة الداخلية وتحري الدقة والشفافية في التقارير لسهولة التصويب والتصحيح لمُعوقات التشغيل.

وخلال الاجتماعات التي حضرتها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، ناقش الدكتور محمد يوسف عبدالخالق خطة الصيانة للأجهزة الطبية بالوحدات والمستشفيات، موجهًا بعمل حصر للأجهزة المعطلة وعمل خطة شاملة للصيانة لضمان التشغيل الأمثل لتلك الأجهزة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ خطط الصيانة وفق خطة ومنهج ووقت محدد،

مؤكدًا علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية لائقة لأبناء المحافظة تنال رضاهم وترعي سلامتهم وسلامة أسرهم.