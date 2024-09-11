انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات.. إرجاء النتيجة لحين تسجيل الدور الثاني.. وقائمة بالكليات المتاحة

تنسيق الجامعات 2024، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.

وأوضحت الوزارة بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.



الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.



إدخال رقم الجلوس والرقم السري.



تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.



الضغط على عبارة تم بعد التأكد من الرغبات.



ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.



يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.



ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2024، قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

قائمة الكليات المتاحة بالجامعات الحكومية في تنسيق المرحلة الثالثة

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية الزقازيق

تربية بني سويف

تربية أسيوط

تربية العريش

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية أسوان

تربية الوادي الجديد

تربية جنوب الوادي

تربية نوعية الفيوم

تربية المنيا رياضة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية بنها

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

اقتصاد منزلى العريش

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية دمياط

تربية سوهاج رياضة

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية طنطا

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنات الإسكندرية