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ثقافة وفنون

عالم أزهري ردا علي تصريحات إيناس الدغيدي: وقعت في الزنا 9 سنوات (فيديو)

المخرجة إيناس الدغيدي،
المخرجة إيناس الدغيدي، فيتو

إيناس الدغيدي، رد الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، على المخرجة إيناس الدغيدي بعد تصريحاتها بخوض تجربة المساكنة مع زوجها لمدة 9 سنوات قبل الزواج.

 

تريند الإعلاميين المراهقين

وأكد إبراهيم رضا، خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": المساكنة زنا، وللأسف الشديد لدينا بعض الإعلاميين المراهقين الذي يروجون لكل ما يسيء للإسلام بهدف التريند وأكل المال الحرام.

 

قصة إيناس الدغيدي مع المساكنة

وأضاف: إيناس الدغيدي التي خرجت على الهواء لكي تفتخر بأنها مارست المساكنة لمدة 9 سنوات، وقالت إنها تدعو البنات لفعل ذلك وهي تدرك أن ذلك من الناحية الشرعية زنا.

 

إفتاء الفنانات في شأن الدين وممارسة الإفتاء

وتابع: "إحنا في مصر لحد قال لست إنتي لابسة حجاب ليه أو خلعته ليه؟ دي حرية شخصية، ولكن بنلاقي تصريحات من بعض الفنانات كأنهن بيتشغلوا في دار الإفتاء، وخلاص دار الإفتاء النهاردة هتقفل وعواجيز الفن يتصدروا".

بعد كلامها عن المساكنة، النشطاء يفتحون النار على إيناس الدغيدي مستعينين بحديث المجاهرة

الحلال والحرام من وجهة نظر المخرجة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي (إنفوجراف)

حكم الشرع في المساكنة

وأكد: المساكنة إذا اجتمع رجل وامرأة بلا عقد وبلا زواج فهذا يعد حرام شرعا وبمثابة زنا.


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الحلال والحرام من وجهة نظر المخرجة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي (إنفوجراف)

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