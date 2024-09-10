الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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عقارات

تنفيذ 1008 شقق إسكان اجتماعي بـ سوهاج الجديدة

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشف المهندس شريف عبد البديع محمد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة عن أعمال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي  بمنطقة ٧٣٥ فدانا بالمدينة، موضحا أنه سيقام ٤٢ عمارة بإجمالى ١٠٠٨ وحدات مساحة ٩٠ مترا مربعا كاملة التشطيب.

وأشار إلى أعمال تشطيب بعض الوحدات، مشددا على السرعة فى الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الاهتمام بتشطيب الوحدات  بأعلى جودة وأفضل الخامات والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمني وتفقد أعمال الطرق بالمنطقة.

وتفقد رئيس الجهاز منطقة الإسكان العائلى الأول، وشدد على ضرورة دخول شركة  النظافة للعمل على نظافة الشوارع ورفع المخلفات والتشوينات وفتح الطرق أمام المارة كما طالب شركة توصيل الغاز الطبيعي بإنهاء الأعمال المتبقية باسرع وقت حتى يتم استكمال ترميم شوارع المنطقة بالكامل وطالب إدارة المرافق بأخذ الإجراءات لتوصيل شبكة رى لزراعة المسطحات الخضراء بالمنطقة وطالب إدارة التنمية والطرق بتجميل الميادين الموجوده بالمنطقه.

 كما تفقد رفع كفاءة طريق المدخل الجنوبي المار أمام منطقة ابنى بيتك ٣ ومحطة فحص السيارات وأمر سيادته بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطريق لتوفير الراحة لسكان المدينة والحفاظ على سيارات المواطنين، كما طالب بالاهتمام الزراعة بالجزيرة الوسطى للطريق وإزالة التالف من المزروعات وزراعة غيرها، كما طالب بعمل ترقيع للنجيله لاستكمال باقى الجزيرة، وذلك لإظهار المدينة بالمظهر الجمالي الحضاري الذى يليق باسم مدينة سوهاج الجديدة.

كما قام  بمتابعة أعمال تركيب الانترلوك ليفر منطقة ٤٥٥ فدانا بطول ٣.٥ كم، وطالب بضرورة المتابعة المستمرة للشركة المنفذة على أن تقوم الشركة بأعمال الدك جيدا  قبل تركيب الانترلوك وأن تقوم بتركيب الانترلوك بصورة جمالية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وطرقها

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