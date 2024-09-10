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محافظات

بث مباشر، إقبال ضعيف من المصطافين على كورنيش الإسكندرية رغم ارتفاع الحرارة

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

 شهدت شواطئ وطريق كورنيش البحر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالا ضعيفا من قبل  المواطنين وزوار المحافظة، وسط هدوء نسبي للأمواج فى القطاعين الشرقي والغربي وسط طقس حار وارتفاع لدرجات الحرارة بالمحافظة.

 

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأجواء من شواطئ وكورنيش الإسكندرية، وسط تواجد مسئولي ومشرفي الشواطئ بالمحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين وزوار المحافظة. 

 

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة التزام العاملين وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشواطئ في الإسكندرية.

 وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هناك هدوءا نسبيا للأمواج في القطاع الشرقي، وتم رفع الرايات الخضراء، وفي القطاع الغربي والعجمي تم رفع الرايات الصفراء مع اتباع التعليمات مع فريق الإنقاذ. 

 

ونبهت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الإكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يحدث حالات غرق. 

 

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الاسكندرية شواطئ البحر

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