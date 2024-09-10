محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عدد من مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على نسب الإنتاج، وإزالة أية معوقات بما يخدم المواطن القنائي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ،و الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عنابر للعجول الرضيعة

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 المقامة علي مساحة 22 فدانا والتى تضم 25 عنبرًا للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلي تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة في هذا المجال.

كما تفقد عبد الحليم، محطة الألبان رقم 2 واطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجهًا بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للأبقار بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

العمل بمزرعة الكورنيش

وتابع محافظ قنا، سير العمل بمصنع الأعلاف المقام على مساحة 5 أفدنة بطاقه إنتاجية 5 أطنان / ساعة من أعلاف الماشية فضلا عن خط إنتاج بطاقة 7 أطنان / ساعة من أعلاف الدواجن، واطمأن على العملية الإنتاجية، واطلع محافظ قنا على سير العمل بمزرعة الكورنيش على مساحة 16 فدانا، ومن المقرر زراعتها بمحاصيل " طماطم، شمر، فاصوليا، بصل ".

ومن جانبه، شدد محافظ قنا، على ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بمشروعات الأمن الغذائي لتحقيق أعلى معدلات فى إنتاج اللبن بالنسبة للأبقار الحلابة وأعلى معدلات أوزان بالنسبة لعجول التسمين، بالإضافة إلى الاهتمام بمستوى النظافة وخدمات الرعاية التي يتم توفيرها للحيوانات خاصة فى فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.