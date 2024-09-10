الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بسبب انقطاع المياه عن سكان هذه المدينة

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الإسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية. 
وفي مستهل الاجتماع، عرض وزير الإسكان عددًا من المخططات المقترحة والتصورات لعدد من المناطق التي تأتي في إطار المشروع الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام، والمتحف المصري الكبير، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بافتتاح هذا المتحف العريق، الذي يمثل افتتاحه حدثًا يترقبه العالم.

اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، تصوير: سليمان العطيفي 


وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الحرص على تنفيذ ما يلزم من أعمال لتطوير مختلف المناطق المحيطة بهضبة الأهرام، وكذا المتحف المصري الكبير، وذلك بما يسهم في ظهورها بالمظهر اللائق، وبما يعكس القيمة الحضارية والتاريخية لهذه المنطقة وهذا الصرح الثقافي المهم.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، للحديث عما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار التعامل مع مشكلات التلوث بأحد المصارف القريبة من مدينة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف إحدى الشركات لتنفيذ محطة معالجة صرف على مصرف قلابشو، وهو ما يأتي في إطار الحلول العاجلة للتعامل مع هذه المشكلات، وبما يسهم في القضاء عليها بشكل جذري.

وعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، نتائج اللقاءات والاجتماعات الدورية التي عقدها مع شركات التسويق العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه أكد خلال هذه الاجتماعات أهمية هذا الملف، وذلك بهدف تنفيذ إجراءات واضحة وسريعة، بتوقيتات زمنية محددة، من شأنها أن تضمن تسويق مخزون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ من الوحدات السكنية، لتعظيم الاستفادة منها، وبما يسهم في تنمية الموارد المالية.

حل مشكلة انقطاع المياه بصورة جذرية في مدينة القاهرة الجديدة

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى الأعمال المزمع تنفيذها لحل مشكلة انقطاع المياه بصورة جذرية في مدينة القاهرة الجديدة، في ضوء جهود تدعيم وتطوير منظومة المياه بالمدينة لتوفير احتياجات السكان من كميات المياه العذبة، حيث أوضح أن تلك الأعمال ستشمل تنفيذ المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه، بطاقة إضافية 500 ألف متر مكعب يوميًا، من المأخذ الرئيسي من المعادي وحتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة القاهرة الجديدة خلال فترة التنفيذ، من الساعة السابعة مساء يوم السبت 14 سبتمبر 2024، وحتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

إعلام سكان مدينة القاهرة الجديدة في المناطق المتأثرة بالإجراءات الجاري تنفيذها

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد، بضرورة إعلام سكان مدينة القاهرة الجديدة في المناطق المتأثرة بالإجراءات الجاري تنفيذها، وفترات انقطاع المياه، وذلك عبر مختلف الوسائل، ومن بينها صفحات التواصل الاجتماعي، لأخذ الاحتياطات اللازمة، مع تكثيف تواجد سيارات المياه العذبة بتلك المناطق المتأثرة خلال فترات الانقطاع لتلبية احتياجات السكان.
وعقب وزير الإسكان مؤكدا أنه تم بالفعل منذ الأمس الإعلان عن فترات وأماكن الانقطاع بوسائل الإعلام المختلفة، وعلى صفحة الوزارة والجهاز الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وسيتم توفير عدد كبير من سيارات المياه العذبة، كما تم إعلان أرقام تليفونات مسئولي الجهاز للتواصل في حالة الاحتياج إلى سيارات مياه. 
 

 

 

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