بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، بدأ عدد كبير من أولياء وطلاب الثانوية العامة الدور الثاني في البحث عن رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بعد إعلانها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 97 ألفًا و2 طالب وطالبة، حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالب وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.

نسبة نجاح طلاب شعبة علمي علوم

وبالنسبة لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طلاب وطالبة، حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29 ألفًا و815 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وبعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2024 رسميا الدور الثاني، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات للطلاب ننشر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنـــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

روابط سريعة تساعدك في الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم



رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على بوابة الثانوية العامة في موقع وزارة التربية والتعليم



رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

و انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 يوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجارى.