على مساحة 10 آلاف متر، محافظ شمال سيناء يفتتح المركز اللوجستي لدعم غزة (فيديو)
افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المركز اللوجستي المركزي لدعم غزة في مدينة العريش، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.
محافظ شمال سيناء يفتتح المركز اللوجستي لدعم غزة
وأكد المحافظ أن المركز يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويعد أول مستودع جمركي مملوك لجهة إغاثية وهي الهلال الأحمر المصري ويحتوي على كافة المساعدات المقدمة لغزة، للحفاظ علي سلامتها كمرحلة أولى.
وعلى هامش الزيارة كرم المحافظ المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بمنحها درع المحافظة تقديرا لجهودها ودور الهلال الأحمر خلال أزمة غزة.
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