النيابة تستمع لأقوال شهود العيان بإصابة شخصين في مشاجرة بالجيزة
طلبت نيابة جنوب الجيزة، تحريات المباحث في إصابة شقيقين إثر نشوب مشاجرة مع عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.
وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين 4 أشخاص بسبب خلافات بينهما، فأسفرت عن إصابة شقيقين.
إصابة أشخاص في مشاجرة
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابة شقيقين.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتبين أن خلافات بين الطرفين أدت لنشوب المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
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