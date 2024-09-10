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حوادث

حبس نصاب استولى على أموال مواطنين بالجيزة بزعم توفير فرص عمل بالخارج

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس صاحب شركة بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" - كائنة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين"، وعدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج، وهاتف محمول "للتواصل مع العملاء"، ومبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها.

 

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