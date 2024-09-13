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اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

سعر القصدير، فيتو
سعر القصدير، فيتو

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 25 ألفًا و806 دولارات للطن، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، في البورصات العالمية. 

 

أسعار القصدير اليوم الجمعة  

القصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزأين في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2)، الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

القصدير، فيتو 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

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