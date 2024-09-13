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اقتصاد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة 13/ 9/ 2024

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

شهدت أسعار الأرز استقرارا بالسوق المحلية، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024. 

 

وسجلت أسعار الأرز في الوقت الراهن معدلات تتراوح بين 20 إلى 27 جنيهًا للكيلو بالنسبة للأرز السائب ، وذلك مقارنة بأسعاره السابقة التي تراوحت بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وهو ما يشير إلى حدوث انخفاض كبير وملحوظ في أسعار هذه السلعة الأساسية.

سعر الأرز اليوم  الجمعة 

ويعتبر الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين، والتي تشهد معدلات استخدام عالية لدى أي بيت مصري، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعارها بشكل يومي. 

 

وسجل سعر الأرز السائب في السوق المحلية قيمة تتراوح من 19 إلى 25 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 25 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة وجودة الأرز ونسبة الكسر.

معدل استهلاك المصريين من الأرز 

وطبقا لتصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، فإن أسعار الأرز في الأسواق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل رئيسية، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى توافر فائض في إنتاج الأرز من الموسم الماضي، بالإضافة إلى جهود الدولة الحثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الأساسية ورفع المعاناة عن كاهل المستهلك المصري.

وأوضح رئيس شعبة الأرز أن أسعار الأرز الشعير تراجعت بمعدل 5 آلاف جنيه للطن الواحد، لافتا إلى أن سعره يبلغ الآن حوالي 13500 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة من 17000 إلى 18000 جنيه، أما سعر الأرز عريض الحبة فيتراوح بين 20000 إلى 24000 جنيه للطن في مضارب الأرز.

وأضاف شحاتة أن التربة المصرية والظروف المناخية تعتبر مثالية لإنتاج أصناف مختلفة ومتميزة من الأرز عالي الجودة، لافتا إلى أن هذا ساهم في إحداث طفرات إنتاجية على مدار السنوات الماضية، وأدى إلى تحقيق فوائض أسهمت في استقرار الأسعار في السوق المحلية.

 

 

 

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