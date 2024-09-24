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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن أفضل آليات تنفيذ استبدال الدعم العيني بالنقدي

الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن فكرة الدعم النقدي ليست وليدة اللحظة، ولكن تم طرحها منذ عدة سنوات، خلال المؤتمرات الاقتصادية سواء في الأنظمة الرئاسية السابقة أو في النظام الحالي، وانتهى الأمر وقتها بأغلبية آراء خبراء الاقتصاد أن الدعم النقدي لن يؤتي ثماره؛ لأنه سوف يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية لدى المواطنين لشراء أي مستلزمات خارج نطاق السلع التموينية.

 

أفضل آليات تنفيذ استبدال الدعم العيني بالنقدي

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه انتهى الأمر حديثا بعد إجراء العديد من المناقشات، أن استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي يجب أن يكون مثلما فعلت العديد من دول العالم، عن طريق تخصيص فيزا مشتريات لا يجوز لحامل هذه البطاقة إلا الحصول بها على سلع استهلاكية بقيمة الدعم المخصص من الحكومة كل شهر، من المنافذ والمحال التجارية التي يتم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا لسعر السوق للسلع المطروحة.

الدعم النقدي، فيتو

وأشار إلى أنه مع إعلان البنك المركزي المصري، بوصول نسبة الشمول المالي في الجمهورية إلى حوالي 75%، فإنه يفتح آفاق جديدة لتطبيق هذا الأمر، ويساهم في حصول المواطنين على حقهم في الدعم النقدي، بالإضافة إلى ضمان صرفه في المكان المخصص له وشراء السلع التموينية بسهولة، عبر بطاقات الفيزا التي يتم تحديدها لذلك.

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قيمة الدعم النقدي المخصص لبطاقات التموين

وعن قيمة الدعم النقدي المخصص لبطاقات التموين، أكد الدكتور عادل عامر، أنه من الصعب أن يتم تقييم قيمة الدعم النقدي للمواطنين بقيمة ثابتة، لأن هذه القيمة تتآكل بشكل مستمر في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع بسبب التضخم، ولذلك فإنه في حالة اتجاه الحكومة لتثبيت قيمة الدعم النقدي للمواطنين، سيكون فيه ظلم كبير للأسر المصرية المستحقين للدعم.

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