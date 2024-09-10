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تجديد الاعتماد الدولى لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الاعلام علي تجديد الإعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، وفي إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

كلية الإعلام جامعة القاهرة 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الخامس، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى AQAS أشادت في تقريرها  بتحقيق كلية الإعلام مزيد من الجودة على المستوى الدولى مما يؤكد جدارتها في توفير تجربة تعليمية إيجابية لطلابها وحرصها على تزويدهم بالمهارات وفق المعايير الدولية وزيادة فرص خريجيها فى المنافسة على المستوى الدولى.


ومن جانبها قالت الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام، إن تجديد الإعتماد الدولي للكلية جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية، وأن هذا الاعتماد يمتد حتي عام 2029،  مشيرًة إلي أن الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى AQAS اوضحت فى تقريرها الأول أن برامج الكلية تتوافق مع البرامج الدولية المعتمدة وأنها استطاعت فى العام الأول بعد اعتمادها دوليًا أن تقوم بانشطة متميزة، وطورت علاقاتها الدولية، وبرامج التدريب الميداني لطلابها، وإدارتها لعمليات تحقيق الجودة وفق المعايير الدولية، مما يجعلها فى مصاف كليات الإعلام المناظرة فى دول الاتحاد الأوروبي وفق المعايير الدولية.

وأشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير الاكاديمى لوحدة الجودة بالكلية،  إلي أن الهيئة الألمانية للإعتماد الدولي هي منظمة مستقلة غير ربحية معترف بها من جانب الجمعيات الدولية ذات الصلة بتطوير التعليم العالى فى اوروبا، ويدعمها أكثر من 90 مؤسسة من الأعضاء سواء مؤسسات للتعليم العالى أوجمعيات اكاديمية،  إلي جانب كونها عضوا كاملا فى الرابطة الدولية لضمان الجودة فى التعليم العالى، وعضوت مؤسسا فى الاتحاد الاوروبى للاعتماد، لافتًة إلي أن أساس معايير اعتمادها هو التعليم والتعلم وجميع الجوانب الاكاديمية ذات العلاقة مثل جودة المناهج التعليمية، واجراءات ضمان الجودة، والتعلم والتدريس، وتقييم وتقويم الطلاب، وقبول الطلاب والتقدم والتقدير والشهادة، وأعضاء هيئة التدريس، ومصادر التعلم ودعم الطلاب، والإعلام والمعلومات العامة.

 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الأكاديمي الإداري، والتحول نحو اللامركزية، وخلق بيئة إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الخامس.

 

 

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