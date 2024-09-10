"القناة" تستضيف 25 جامعة في المؤتمر الأول للطلاب

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استضافة جامعة قناة السويس للمؤتمر الأول لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان: "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية" والمزمع عقده في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس، ويأتي المؤتمر بتنظيم الإتحاد المصري للجامعات وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف من المؤتمر

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من المؤتمر هو توفير منصة مثالية والمهتمين بالرياضة الجامعية، كما يتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والورش التدريبية والأنشطة الرياضية.

حانب من اللقاء، فيتو

حانب من اللقاء، فيتو

نائب رئيس الجامعة يستقبل مستشار وزير التعليم العالي

وفي هذا السياق أستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى بيومي مستشار وزير التعليم العالي الحياة الطلابية ونائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات.

حانب من اللقاء، فيتو

حانب من اللقاء، فيتو

يأتي اللقاء في إطار الإستعدادات لتنظيم هذا المؤتمر الذي تستضيف خلاله جامعة قناة السويس 25 جامعة مصرية.

بداية اللقاء

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالدكتور مصطفى بيومي والدكتور أحمد كامل، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يُعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الشباب وتوسيع آفاقهم في مجال الرياضة الجامعية، مُعلنًا إلتزام الجامعة بتوفير بيئة ملهمة، ومحفزة تتيح للطلاب تبادل الأفكار وتجربة أساليب جديدة تساهم في نموهم الشخصي والمهني.

حانب من اللقاء، فيتو

حانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى بيومي عن سعادته بأن تستضيف جامعة قناة السويس هذا الحدث الهام الذي ينظمه وزارة التعليم العالي الإتحاد المصري للجامعات.

مشيرًا إلى أن المؤتمر سيوفر فرصة كبيرة لطلاب الجامعات لتبادل التجارب واكتساب المعرفة في مجال الرياضة الجامعية، متمنيًا أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية تساهم في تعزيز الروح الرياضية وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن إستضافة هذا المؤتمر يعكس مدى إهتمام جامعة قناة السويس بالأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أنه من خلال هذا الحدث، نهدف إلى إلهام الطلاب وتحفيزهم على الابتكار في الرياضة الجامعية، مما يساهم في بناء مستقبل مشرق لرياضتنا الجامعية.

و رافق الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات، وسكرتير عام الإتحاد المصري للجامعات في جولة تفقدية داخل الجامعة شملت مبنى رعاية الشباب، وقاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى رعاية الشباب، وصالة اللياقة البدنية، وقاعة المؤتمر المرئية، ومركز إعداد القادة، واستديو رعاية الشباب والذي يضم راديو جامعة قناة السويس، وملاعب طب الأسنان، والمدينة الجامعية للطلاب.



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