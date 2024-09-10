بعد قليل، محاكمة 4 متهمين بقتل شاب دافع عن خطيبته ضد التحرش بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل شاب يدعي “بيبو”، بسبب دفاعه عن خطيبته ضد التحرش.

ضحية القتل

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنات نافذة، على يد 4 متهمين، أثناء دفاعه عن خطيبته من التحرش في نهار رمضان في أبو النمرس.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين تحرشوا بخطيبته وزميلاته في العمل أثناء سيرهن في الشارع في وقت الإفطار في شهر رمضان الماضي، فدافع عنهن وأثناء ذلك، تعدى المتهمون عليه بالأسلحة البيضاء.

وكشفت أقوال شهود العيان أن المجني عليه تعرض للضرب بالأسلحة البيضاء من 4 آخرين أثناء سيره في الشارع في وقت معاصر للإفطار، وبصحبته خطيبته وزميلاته فى العمل فتم التدخل طبيا للتعامل مع حالة المجنى عليه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

المتهمين

مقتل شاب دافع عن خطيبته بالجيزة

البداية كانت بتلقي الأمن بلاغ من المستشفى العام يفيد بوصول" فرحات السيد" مصاب بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.

بنقل المجني عليه إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقت الشرطة بلاغا من الأطباء بمقتل شاب والاشتباه في وجود شبهة جنائية، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.