الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

إجراءات تشغيل خاصة بالسكك الحديدية

قطار
قطار

 أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب، وذلك تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أى تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

على صعيد آخر قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة أعمال الصيانة والطقس الحار.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، وفقا لتعليمات التشغيل. 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

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