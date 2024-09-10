القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

سعد الصغير، ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على الفنان سعد الصغير بعد عودته من الولايات المتحدة بعد العثور على مواد مخدرة بحوزته.

تفاصيل القبض على سعد الصغير



كان الصغير في أمريكا لإحياء حفل، وعند تفتيشه في المطار تم ضبط مواد مخدرة، مصنفة ضمن جداول المخدرات في مصر.



اعترف سعد الصغير بأن المواد كانت بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المواد المضبوطة شملت سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا، مشابهة للحالة التي تورطت فيها الفنانة منة شلبي سابقًا.

تأجيل محاكمة سعد الصغير لاتهامه بسب طليقته

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي، في اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لجلسة ٢٨ سبتمبر الجاري.

تحقيقات نيابة شمال الجيزة

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير، وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.