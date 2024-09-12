موقف عبد الشافي من المشاركة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق جاهزا لمباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي.

وقال الجهاز الفني: اللاعب بدأ في المشاركة في تدريبات الزمالك بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي المخصص له وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.