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حملة مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشارع العريش (صور)

حملة شارع العريش،فيتو
حملة شارع العريش،فيتو
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نفذ حي الطالبية بمحافظة الجيزة برئاسة المهندس حامد سلامة رئيس الحي، حملة مكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات بشارع العريش، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتم رفع خلال الحملة رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشارع، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات التي تقوم بها المحافظة لضبط المخالفين وردعهم، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري حتى يتم القضاء على ظاهرة الإشغالات بشكل كامل.

من جانبهم، أشاد عدد من المواطنين بهذه الحملة، مؤكدين أنها ساهمت في تحسين المظهر العام للشارع وتسهيل حركة المرور. 

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