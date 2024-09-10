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محافظات

مريض نفسي يشرع في قتل والدته ويمزق جسد ابن شقيقته في بني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر جريمة قتل بشعة عندما اعتدى مريض نفسى بمطواة على نجل شقيقته الذى يبلغ من العمر 14 سنة بعد تدخل لفض مشاجرة وقعت بين المتهم ووالدته التي اعتدى عليها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

 

بلاغ بمقتل طفل ببني سويف 

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، بوصول محمد رجب رمضان ١٤ سنة جثة هامدة إلى المركز الطبي بمركز ناصر وجدته “سيدة ق.م” 60 سنة مصابة بطعنة في البطن وتخضع للعلاج. 

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز ناصر المقدم شريف جمال وضباط البحث وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم أحمد م.28 سنة، ووالدته وعندما تدخل الطفل محمد للدفاع عن جدته تلقى طعنة نافذة بمطواه من المتهم وسقط صريعا بينما قام المتهم بالاعتداء على والدته بمطواه.

 وتبين أن المتهم مريض نفسى وسبق له دخول مستشفى نفسية وأن سبب المشاجرة خلافات عائلية.

 

مريض نفسي يطعن شقيقته ونجلها

وأمر المستشار خالد المتناوى المحامى العام لنيابات بني سويف الأول، بعرض المتهم على خبير الطب النفسي الشرعي، للقيام بإجراء عدة اختبارات على المتهم، لتوضيح مدى الصحة النفسية له، ومعرفة لو هناك مشكلات يعاني منها، مثل الهلاوس أو الاضطرابات أو أمراض أخرى مثل الانفصام، وأعداد تقرير بحالته الصحية كما امرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات والتصريح بدفن الجثة والاستماع لاقوال والدة المتهم بعد تماثلها للشفاء وطلب تحريات المباحث، كما أمرت النيابة بالتحفظ على "المطواه" حول الواقعة.

 

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