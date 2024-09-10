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خارج الحدود

لافروف: محاولة أمريكا للهيمنة على الشرق الأوسط، نهج فاشل

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتعين وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، وأكد أن جذور المشكلة هي عدم تسوية الصراع طوال 80 عاما، وعدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للافروف في الرياض، في إطار اجتماع الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا على مستوى وزراء الخارجية، موضحا: "نسعى كي تكون القارة الأوراسية الغنية بالقدرات والموارد قادرة على تقرير مصيرها بنفسها، ونسعى إلى ذلك من خلال منظمات "شنغهاي للتعاون" وغيرها غيرها من المنظمات".

وأوضح: "نرى الاهتمام المتزايد بأنشطة مجموعة "بريكس" التي توسعت من 5 أعضاء إلى 10. وتلقت طلبات من دول أخرى، وهي عملية بمثابة قوة محركة أساسية للتوسع والسعي لإنهاء الهيمنة الغربية"، مضيفا: “بحثنا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تنفيذ الاتفاقيات على أعلى مستوى”.

 

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال إن إنذار زيلينسكي "أدى إلى حالة من البلبلة" وروسيا لم تأخذه يومًا على محمل الجد، والمبادرات الغربية لا تراعي ضمان حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من المهم في التسوية بأوكرانيا ليس "تبادل الأراضي"، وإنما حماية حقوق المواطنين، ويجب على الجميع أن يفهموا ذلك، وأن محاولات الغرب "أكرنة" (نسبة إلى أوكرانيا) مجموعة العشرين فشلت.
 

وأضاف: “ روسيا ترحب بمبادرة شي جين بينج بشأن ضرورة حل السبب الجذري للأزمة الأوكرانية، ومن السهل الاتفاق على مكان وزمان المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن المفروض أولا هو تفهم ما يتعين مناقشته”، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى التأكيد على هيمنتها على الشرق الأوسط، وهو نهج فاشل، تأكدنا من فشله بالحديث مع شركائنا وأصدقائنا العرب، والمبادرات التي قدمتها روسيا تم عرقلتها من قبل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الخطة الثلاثية التي قدمها بايدن يتم تجاهلها من قبل إسرائيل، وعندما يعمل الوسطاء الخارجيين ومن بينهم مصر وقطر، ويقدمون شروط ومبادرات عقلانية، تقوم السلطات الإسرائيلية بتقديم شروط تعجيزية في المقابل.

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وقف اطلاق النار مجلس التعاون الخليجي وروسيا

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