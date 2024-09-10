اختل توازنه والعناية الإلهية أنقذته، سقوط عامل من قطار قبل دخوله محطة البلينا بسوهاج

سقط شاب بمحافظة قنا من قطار إسكندرية أسوان، أثناء مروره بمحطة البلينا، مما أدى إلى إصابات متفرقة بين الرأس والكتف والساق اليمنى والركبة اليسرى، وذلك بسبب اختلال توازنه خلال وقوفه بجانب باب إحدى عربات القطار.

ورد لمأمور مركز البلينا محضر ا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بأنه أثناء استقلال أحد المواطنين القطار القادم من الإسكندرية اختل توازنه وسقط مما تسبب ذلك فى حدوث إصابات وكدمات.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه إخطارًا من رئيس مباحث البلينا بتلقيه بلاغًا من شرطة النقل والمواصلات يفيد سقوط “ضياء الدين م م ع”- 27 عامًا - عامل مقيم قنا من القطار “الإسكندرية – أسوان” أثناء وقوفه بجوار باب العربة حيث اختل توازنه وسقط أرضًا قبل دخول القطار محطة سكة حديد البلينا.

إصابة المذكور بعدد من الإصابات

وبالانتقال والفحص تبين إصابته " جرح متهتك بفروة الرأس والقدم اليمنى وسحجات بالركبة اليسرى والكتف والساعد الأيمن " وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد والد المصاب “محمود م ع م” 57 عام - عامل – ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.